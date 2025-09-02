Son Mühür- Ünlü isimler hakkında ortaya çıkan taciz ve şiddet ifşaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kamuoyunda büyük tepkilere yol açan iddialar, geçmişte gündeme gelen olayların da yeniden konuşulmasına neden oldu.

Ozan Güven kadrodan çekildi

Bu süreçte, Müjdat Gezen’in yönetmenliğini üstlendiği ve Tiyatro TR imzası taşıyan “7 Kocalı Hürmüz” müzikali için önemli bir karar alındı. Daha önce şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven, kamuoyu baskısı nedeniyle projeden ayrıldı.

Yerine Sarp Bozkurt geldi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Sadık Şendil’in kaleme aldığı eserde Ozan Güven’in yerine başarılı oyuncu Sarp Bozkurt getirildi. Bozkurt’un dahil olmasıyla birlikte müzikalin kadrosu yeniden şekillendi.

Günay Karacaoğlu da ayrıldı

Müzikalde yaşanan bir diğer değişiklik ise, Ozan Güven’in ayrılığına tepki göstererek projeden çekilen Günay Karacaoğlu ile oldu. Onun yerine ise tiyatro sahnelerinden tanınan Şeyla Halis kadroya dahil edildi.

Gösterim hazırlıkları devam ediyor

Koreografisi Anadolu Ateşi tarafından hazırlanan, dekor tasarımı ise Barış Dinçel’e ait olan müzikal, kadro değişikliklerine rağmen sahne hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin yakın zamanda izleyiciyle buluşması planlanıyor.