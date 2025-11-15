Son haftalarda Türkiye’nin farklı illerinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları, halkta ciddi endişe yaratıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, vatandaşları riskli gıdalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, özellikle doğadan gelişi güzel toplanan zehirli bitkiler ve toplu yemek organizasyonlarında hazırlanan gıdaların vakaların artışında etkili olduğunu belirtiyor.

Zehirli Bitkilere ve Etiketsiz Ürünlere Dikkat

Uzmanlar, görünüşte masum görünen bazı bitkilerin güçlü toksinler içerdiğini ve kısa sürede görme kaybı, bilinç bulanıklığı, solunum yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Bakanlıklar, etiketsiz, menşei belirsiz ve kayıt dışı ürünlerin tüketilmesinin ciddi risk oluşturduğunu; internet ve sosyal medya üzerinden satılan “organik” veya “ev yapımı” ürünlerde denetim eksikliği bulunduğunu belirtiyor.

Toplu Yemeklerde Riskler Artıyor

Zehirlenme vakalarının çoğu düğün, mevlit, taziye ve yurt gibi toplu yemek organizasyonlarında meydana geldi. Uzmanlar, tek tencerede pişirilen yemeklerin uzun süre bekletilmesi, uygunsuz taşıma koşulları, çapraz bulaşma ve hijyen eksikliklerinin başlıca nedenler olduğunu aktarıyor.

Bakanlık Denetimleri Sıklaştırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde toplu tüketim yerlerinin kayıt ve hijyen durumlarını düzenli olarak denetliyor. 2025’te 1 milyon 103 bin denetimde, 25 bin 749 işletmeye idari para cezası verildi; toplamda 2,2 milyar TL’lik yaptırım uygulandı ve 495 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul’da ise 135 bin gıda işletmesinde 192 bin 148 resmi kontrol yapıldı ve binlerce ceza uygulandı.

Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Bakanlıklar, tüketicilerin gıda güvenliği farkındalığını artırmak için sosyal medya kampanyaları, okul eğitimleri ve işletme bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Türkiye, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin #SafeSafe2Eat kampanyasına da katılım sağladı.

Erken Bildirim Sistemi ile Salgınlar Takip Ediliyor

Sağlık Bakanlığı, “Gıda Kaynaklı Zehirlenmelerde Erken Bildirim Programı” ile olası salgınları hızla izliyor. Şikâyet üzerine numune alınarak laboratuvarlarda inceleniyor ve uygunsuzluk tespit edilirse eş zamanlı olarak savcılığa ve ilgili kurumlara bildiriliyor.