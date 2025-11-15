Son Mühür - Muğla’da şehit Emrah Kuran için düzenlenen cenaze töreninde bazı protokol üyelerinin sohbet ederek gülmeleri, sosyal medyada büyük tepki topladı. Törene katılanlar ve görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu duruma sert eleştiriler yöneltti.

"Ne şehide ne ölüye saygıları kalmamış"

Törenin hüznünü gölgeleyen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar duruma sert tepkiler gösterdi. Paylaşımların altına “Terbiyesizlik”, “Terbiyesiz herifler gördükçe sinirleniyorum”, “Hiç mi his yok, acı yok, empati yok, utanma da mı yok?”, “Helva senin evde kavrulmayınca tatlı gelirmiş”, “İki dakika insan olun”, “Ne şehide ne ölüye saygıları kalmamış” gibi yorumlar yapıldı. Olayın ardından protokol üyelerine yönelik eleştiriler yükselirken, vatandaşlar devlet törenlerinde daha fazla özen ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.