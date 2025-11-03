Kariyerinin bir bölümünde Türkiye'de de boy gösteren eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac'ın dün ülkesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

48 saat gözaltı!

Sırp basınında yer alan haberlere göre Stimac'ın gözaltı sebebinin "anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrısında bulunmak" olduğu öğrenilirken, gözaltı süresinin ise 48 saat olduğu öğrenildi. Haberde ayrıca 38 yaşındaki eski basketbolcu Valdimir Stimac'ın sosyal medya üzerinden vatandaşlara Meclis önüne gelme çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'de pek çok takımın formasını terletti!

Eski Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, 2011-2020 yılları arasında Fenerbahçe, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş, Teksüt Bandırma BK ve Olin Edirne Basket formalarını giymişti.

