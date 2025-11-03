UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın deplasmanda karşılaşacağı Ajax maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Kritik karşılaşma 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da oynanacak.

UEFA hakem atamasını duyurdu

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Açıklamaya göre Ajax–Galatasaray karşılaşması, Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien’in yönetiminde oynanacak.

Bastien’in yardımcılıklarını yine Fransa’dan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Thomas Leonard görev yapacak.

Mücadele Amsterdam’da oynanacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü, Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak.

Karşılaşma, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak.