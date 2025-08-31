Son Mühür/ Begüm Mol- Bornova Belediyesi, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile ortaklaşa bir ilke imza atarak, Türkiye'nin ilk Reçel Festivali'ni düzenliyor. 13 Eylül'de Yaka Mahallesi'nde yapılacak festival, 12 farklı kırsal mahalleden 45 üreticiyi ve 50'den fazla reçel çeşidini bir araya getirecek. Etkinlik, atölyeler, yarışmalar ve çocuklara yönelik özel programlarla dolu dolu bir gün vaat ediyor.

Yaka mahallesi tatlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor

Tarımsal kalkınmayı ve özellikle kadın emeğini destekleme vizyonuyla hareket eden Bornova Belediyesi, tohumdan üretime kadar çiftçilere sağladığı destekleri bu festivalle taçlandırıyor. Yaka Mahallesi Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek festivalde, üreticiler kendi bahçelerinde yetiştirdikleri bal kabağı, çilek, armut, incir, fasulye ve domates gibi ürünlerden hazırladıkları reçelleri sergileme fırsatı bulacak. Bu özel buluşma, yerel lezzetlerin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Reçel atölyeleri ve yarışmalar festival coşkusunu artıracak

Festivalde katılımcıları çeşitli interaktif etkinlikler bekliyor. Reçel üreticileri, en lezzetli reçeli belirlemek amacıyla düzenlenen "En Güzel Reçel Yarışması"nda hünerlerini sergileyecek. Ziyaretçiler ise Reçel Yapım Atölyesi, Reçel Tadım Atölyesi ve Kör Reçel Tadım Atölyesi gibi farklı deneyimlere katılarak reçel dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Çocuklar için de özel bir alanın ayrıldığı festivalde, minik katılımcılar eğlenceli atölyeler ve oyunlarla keyifli bir gün geçirecek.

Başkan Eşki: "Bu sadece bir reçel festivali değil"

Festival öncesinde alanda incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğin önemine dikkat çekti. Eşki, Reçel Festivali'nin yalnızca bir lezzet buluşması olmadığını, aynı zamanda yerel üreticiyi ve kadın emeğini destekleyen bir dayanışma platformu olduğunu vurguladı. "Bornova'mızın kırsal mahalleleri bereketli topraklarıyla, üretici kadınlarımız da el emeğiyle büyük bir zenginlik yaratıyor. Biz de onların yanında olmaya, ürettiklerini değerli kılmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk Reçel Festivali'ni Bornova'da düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu festival sadece reçel değil, dayanışmanın, emeğin ve üretimin festivalidir" diyerek sözlerini tamamladı.