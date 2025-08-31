Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'de sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede yaşanan su kesintisi, altyapı sisteminde meydana gelen ciddi bir arızadan kaynaklandı. Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nden geçen 2.2 metre çapındaki isale hattında meydana gelen büyük çaplı arıza, şehrin sekiz ilçesinde su kesintisine yol açtı. Arızanın ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), vatandaşları bilgilendirerek gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

1.5 MİLYON İZMİRLİ SUSUZ

Altyapı arızası, başta Menemen olmak üzere Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde musluklardan su akmadığını fark eden binlerce vatandaş, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, bazı mahallelerde iş yerleri geçici olarak hizmet veremedi. . Ayrıca, marketlerde de su stoklarının tükendiği gözlemlendi.

İZSU: BORU HATTI BOŞALTILDI, EKİPLER İÇERİ GİRDİ

İZSU yetkilileri tarafından Son Mühür'e yapılan açıklamada, hasarın yaşandığı boru hattının oldukça büyük, 2.2 metre çapında olduğu belirtildi. Yetkililer, boru hattının içinde yapılan müdahalenin kritik bir noktaya geldiğini ve suyun büyük ölçüde tahliye edildiğini ifade etti. Ekiplerin şu anda boru hattının içine girerek onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

KESİNTİ UZAYABİLİR

Yetkililer, suyun tahliye edilmesinin ardından boru içinde başlayan çalışmaların teknik olarak zorlu ancak planlı ilerlediğini belirtti. Her ne kadar suyun erken gelme ihtimali bulunsa da, en ufak bir teknik aksaklık halinde kesintinin 2-3 gün daha sürebileceği ifade edildi. Ancak İZSU, "senaryonun önde olduğu" ve sürecin beklenenden hızlı ilerlediği bilgisini paylaştı.