Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür aralıksız sürdürülen operasyonların detaylarını paylaştı. İzmir dahil 37 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, nitelikli dolandırıcılıktan çocuk müstehcenliğine kadar pek çok suç odağı çökertildi.

İzmir ve 36 ilde eş zamanlı baskın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar, İzmir'in de aralarında bulunduğu 37 il merkezli olarak icra edildi. Titizlikle yürütülen saha çalışmaları sonucunda, sanal dünyayı suç mahalli haline getiren şahıslara yönelik düğmeye basıldı.

259 gözaltı, 131 tutuklama

Operasyonlar kapsamında toplam 259 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden;

131’i tutuklanarak cezaevine gönderildi,

66’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı,

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri titizlikle devam ediyor.

Vatandaşın maddi ve manevi huzuru korundu

Operasyonlarla birlikte vatandaşların hem maddi hem de manevi büyük zararlar görmesinin önüne geçildi. Şüphelilerin suç yöntemleri ise siber tehlikenin boyutunu gösterdi:

Oltalama (Phishing): Sosyal medya ve sahte siteler üzerinden araç kiralama, ev satışı ve ürün dolandırıcılığı.

Yetkisiz Erişim: Mobil bankacılık ve online oyun hesaplarının ele geçirilmesi.

Yasa Dışı Bahis: Bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ve reklam faaliyetleri.

Çocuk İstismarı: Müstehcen çocuk görüntülerinin barındırılması ve paylaşımı.

Kişisel Veri İhlali: Vatandaşlara ait verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması ve sorgulanması.

Bakan Yerlikaya’dan "112" çağrısı

Operasyonda emeği geçen emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, siber güvenliğin bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı. Yerlikaya, "Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.