Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, iklim krizine karşı kent halkını doğrudan karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla başlattığı "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi" projesi, somut bir aşamaya geçti. Yüz binlerce İzmirlinin içinden titizlikle seçilen 50 kişilik meclis, ilk toplantısını yapmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Bu meclis, Türkiye'de bir yerel yönetimin iklim politikalarını bu denli geniş bir katılımla şekillendirmesi açısından öncü bir nitelik taşıyor.

Kent demografisi gözetilerek 50 üye belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini yurttaşlarla birlikte oluşturma hedefi doğrultusunda, 50 bin İzmirli SMS yoluyla projeye davet edildi. Bu çağrıya 442 kişi olumlu yanıt vererek başvuru yaptı. Başvuranlar arasından, İzmir'in nüfus yapısını en iyi şekilde yansıtacak 50 asil üye, yaş, cinsiyet, ilçe, eğitim ve meslek grupları gibi demografik veriler dikkate alınarak şeffaf bir yöntemle seçildi. Bu meclis, 7 Eylül'deki ilk oturumunda, "Isınan bir İzmir'de nasıl hayatta kalırız?" sorusuna kolektif bir yanıt arayacak.

Beş aşamalı yol haritası kentin geleceğini şekillendirecek

Yurttaş Meclisi, toplamda beş ayrı oturumda bir araya gelecek. 7 Eylül'de başlayacak olan bu oturumlar, 21 Eylül, 5 Ekim, 9 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde devam edecek. Her toplantıda farklı bir gündem ele alınacak ve katılımcılar, interaktif grup çalışmalarıyla somut çözüm önerileri geliştirecek. Toplantılar dizisinin sonunda ortaya çıkan tüm bu öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'na (SECAP) doğrudan entegre edilecek. Bu sayede, vatandaşların fikirleri, deneyimleri ve talepleri kentin geleceğe yönelik iklim politikalarına doğrudan yön verecek.

Bu öncü proje; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra YUVA Derneği ve HUDOTO Vakfı iş birliğinde yürütülüyor. Avrupa Birliği'nden sağlanan finansman ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) desteğiyle, Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında hayata geçirilen 15 aylık bu proje, İzmir'in daha düşük karbonlu ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent olma hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.