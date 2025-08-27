Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gıda güvenliği ve sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefiyle kurduğu Kırsal Çalışma Grubu Tarım Gıda Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) koordinasyonunda ve Ulusal Tarım Gıda Birliği (UTGB) iş birliğinde yapılan toplantı, “Kırsal Kalkınmada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temel Hedefleri” başlığıyla Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırsal Kalkınma Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, belediye bürokratları, İZTARIM AŞ yönetimi, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, çiftçiler ve STK temsilcileri katıldı.

“Gençler sağlıksız besleniyor”

Başkan Tugay, iklim krizi ve gıda güvenliği konularına dikkat çekerek, “Sağlıklı ürün üretimi ve bunların halka güvenli şekilde ulaşması konusunda ciddi bir sorun var. Gençler sağlıksız besleniyor. Gıda güvenliği konuşulmuyor. İnsanlar sağlıklı olmazsa yaptığımız yolların, parkların, kültür merkezlerinin anlamı kalmaz. Önceliğimiz insanların sağlıklı ve mutlu olması” dedi.

“Seyirci kalırsak gelecek kötü olacak”

Tarım, gıda ve su yönetiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Mevcut su kaynaklarını verimli kullanmalı, israfı önlemeliyiz. Köylere gittiğimizde genç nüfus göremiyoruz. Bu tabloya seyirci kalamayız. Doğru adımlar atarsak emin oluruz ki geleceğimiz daha sağlam olur” ifadelerini kullandı.

“Bu çalışma bir Rönesans olmalı”

Başkan Tugay, kolektif aklın önemine değinerek, “Şehrin tarım ve gıda konseyi olmalı ve belediye başkanı kim olursa olsun bu çalışmalar devam etmeli. Üç ila beş yıl içinde ağır gıda ve çevresel krizler bekleniyor. Günlük politik hesaplarla hareket edemeyiz. Bu süreci bir Rönesans gibi görmeli ve kararlılıkla yürütmeliyiz” diye konuştu.

Velibeyoğlu: Katılımcı yapılar oluşuyor

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, toplantının İzmir Vizyon 2074 sürecinde önemli bir adım olduğunu belirterek, “Tarım ve turizm öncelikli sektörlerimiz arasında. Turizm koordinasyon konseyinden sonra şimdi tarımda da katılımcı yapı oluşuyor. Sırada konut, sanayi ve ticaret başlıkları var” dedi.

Kurucu: Dört ana hedef belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çalışma Grubu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, kentin kırsal kalkınma hedeflerini dört başlıkta topladı:

Sürdürülebilir tarım ve kesintisiz gıda üretimi, Genç nüfusun yerinde istihdamı, Gıda sağlığı garantisi, Kırsalda gelişmişlik dengesinin sağlanması.

Kurucu, “Tarım ve hayvancılığın fotoğrafını çekip işletme analizleri yapacağız. Kooperatifçilik eğitimleri, su kaynakları ve çevresel izleme sistemleri oluşturacağız” dedi.

Uysal: Sorunlar çok boyutlu ele alınmalı

Ulusal Tarım Gıda Birliği’nden Prof. Dr. Yaşar Uysal ise tarım, gıda ve çevre sorunlarının tek boyutlu politikalarla çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Tüm tarafların bir araya gelmesiyle hem ekolojik dengeyi hem gıda güvenliğini koruyabiliriz. Maliyet kadar getirinin de adil paylaşımı için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.