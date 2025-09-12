Son Mühür- 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaştı.

Arena Riga’da oynanan dev karşılaşmaya milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı.

Cedi Osman sakatlığını atlattı

Çeyrek finalde Polonya maçında bacağındaki kemik ödemi nedeniyle sakatlanan milli takım kaptanı Cedi Osman, kritik yarı finalde ilk beşte yer aldı.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sakatlığı sonrası iki antrenmanı kaçırmış ancak son idmanda takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. Başantrenör Ergin Ataman da oyuncusuna ilk beşte görev vererek güvenini ortaya koydu.

İlk periyot dengeli başladı

Mücadeleye etkili başlayan 12 Dev Adam, rakibine üstünlük kurarak ilk çeyreği önde tamamladı.

1. Periyot sonucu | Yunanistan 16-26 Türkiye

İkinci periyotta fark açıldı

Karşılaşmanın ikinci periyodunda Yunanistan’ın yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren milliler, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Özellikle Alperen Şengün ve Cedi Osman’ın etkili performansıyla Türkiye, hem hücumda hem savunmada rakibine üstünlük sağladı.

2. Periyot sonucu | Yunanistan 31-49 Türkiye

Bu performans sonucunda ay-yıldızlılar soyunma odasına 18 sayılık farkla moralli girdi.

Bakan Osman Aşkın Bak tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarı final heyecanını tribünden takip etti. Bakan Bak, karşılaşma öncesinde Arena Riga dışında Türk taraftarlarla bir araya geldi, fotoğraflar çektirdi ve milli takıma destek mesajları verdi.