Amedspor, Premier Lig deneyimiyle bilinen Senegalli orta saha oyuncusu Cheikhou Kouyate’yi transfer ettiğini resmen açıkladı. 21 Aralık 1989 Dakar doğumlu olan Kouyaté, hem savunma hem orta sahada görev alabilen, uluslararası arenada kendini kanıtlamış tecrübeli bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Amedspor ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalayan Kouyaté, yeşil-kırmızılı formayla Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek.

Cheikhou Kouyate kimdir?

Cheikhou Kouyaté, futbol kariyerine Senegal’in ASC Yegooc takımında başladıktan sonra Belçika’nın Anderlecht kulübüne transfer oldu. Genç yaşta fiziği ve oyun disiplininin yanında liderlik özellikleriyle de öne çıktı. 2014’te İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’a geçiş yaptı ve burada kısa sürede uyum sağlayarak takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 2018’de Crystal Palace’a transfer olan orta saha oyuncusu, ardından Nottingham Forest forması da giydi.

1.89 metre boyundaki Kouyaté, başta orta saha olmak üzere stoper ve ön libero pozisyonlarında çok yönlü performans sergiledi. 2012’den bu yana Senegal Milli Takımı’nda da görev alan futbolcu, milli formayla 100’den fazla maça çıktı ve Afrika Uluslar Kupası başta olmak üzere birçok uluslararası turnuvada yer aldı.

Kouyaté’nin kariyer özeti ve başarıları

Kouyaté, Anderlecht’le Belçika’da önemli şampiyonluklar yaşadı ve UEFA kupalarında Avrupa tecrübesi kazandı. Premier Lig’de toplam 250’den fazla maça çıkan oyuncu, savunma ve orta sahada oyun kurma becerisi, hava toplarındaki hakimiyeti ve tecrübesiyle öne çıkıyor. Senegalli yıldız, 2022 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal kadrosunun da vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Amedspor, Cheikhou Kouyaté transferiyle hem tecrübe hem kalite açısından kadrosunu güçlendirdi. Senegalli futbolcunun Amedspor’a ciddi katkı sunması ve Trendyol 1. Lig’de takımın hedeflerine ulaşmasında anahtar rol oynaması bekleniyor.