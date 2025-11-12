Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye, hızla yaşlanan bir nüfus yapısı ile karşı karşıya. Her yıl yaklaşık 500 bin kişi 65 yaş üstü nüfusa katıldı. Türkiye’nin yaşlı nüfusu 2025’te 9,44 milyon (%11) seviyesine ulaştı. TÜİK projeksiyonlarına göre bu rakamın 2050’de 19,5–20,8 milyon (%22), 2100’de ise 25,9 milyon (%33,6) olması öngörüldü.

Bu tablo, uzun dönemli sosyal politikalar, sağlık hizmetleri ve bakım sistemlerinin güçlendirilmesine duyulan ihtiyacı ortaya koydu. Bu kapsamda, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı yaşlılık politikasına yeni bir vizyon kazandıracak.

“İzmir yaşlı dostu kent yolculuğunda öncü”

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, fuarın yalnızca bir sektör buluşması değil, aynı zamanda katılımcı demokrasi ve dayanışma platformu olduğunu belirtti: “Bu fuar, yaşlı bireylerin sağlık, sosyal yaşam ve onurlu yaşam hakkını savunan tüm paydaşları bir araya getiren bir fırsat. Kent Konseyi olarak hedefimiz, yaşlıların deneyiminin kente değer kattığı anlayışı güçlendirmek; hemşehrilik bilincini, kültürel aktarımı ve kuşaklar arası dayanışmayı desteklemek. İzmir’in yaşlı dostu kent vizyonu açısından yenilikçi ve insani bir adım atıyoruz.”

“Erişilebilir ve kapsayıcı kent istiyoruz”

İzmir Kent Konseyi Emek ve Emekli Çalışma Grubu Başkanı Selami Ercan, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek adımların önemine dikkat çekti: “Kentte erişilebilirliğin artırılması, konforlu ulaşım, dijital okuryazarlık, evde bakım ve mobil sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını talep ediyoruz. Kültürel geziler, gönüllülük programları ve atölyelerle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmeliyiz. PAL EXPOCARE ile tüm paydaşlar ilk kez aynı çatı altında buluşacak. İzmir yine öncü olacak.”

“İnsana dokunan teknoloji ön planda”

Organizasyonu hayata geçiren Kare Fuarcılık Genel Müdürü Akın Aktaş, etkinliğin kapsamını anlattı: “PAL EXPOCARE 2026, yalnızca bir ürün tanıtım platformu değil; insan odaklı teknoloji, sosyal kapsayıcılık ve inovasyonun buluşma noktası. 05–07 Şubat 2026 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. 100 firma ve yaklaşık 500 markanın katılımını hedefliyoruz.”

Aktaş, fuarda rehabilitasyon çözümlerinden dijital sağlık platformlarına, akıllı mobilite teknolojilerinden kapsayıcı yaşam sistemlerine uzanan geniş bir içerik sunulacağını ifade etti. Kongreler, paneller ve deneyim alanlarıyla sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. “Hedefimiz Türkiye’nin bakım ekonomisine yeni bir ivme kazandırmak ve uluslararası iş birliklerine kapı açmak.”