Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, Ege'nin incisi İzmir'in demografik yapısındaki çarpıcı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Sürekli göç alan ve kozmopolit yapısıyla dikkat çeken şehirde, nüfus kütüğü İzmir'e kayıtlı olanların oranı oldukça düşük seviyelerde kaldı. Açıklanan son rakamlar, kentin yarısından fazlasının aslında başka şehirlerden gelerek İzmir'e yerleştiğini kanıtladı. Peki, İzmir'de en çok nereli var? İzmir en çok hangi şehirlerden göç alıyor? İşte yanıtı...

İZMİR NÜFUSUNUN YÜZDE 63'Ü BAŞKA İLLERDEN GÖÇ ETTİ

TÜİK verilerine göre İzmir'in toplam nüfusu 4 milyon 504 bin 185 kişiye ulaştı. Ancak bu devasa kalabalığın sadece yüzde 37'lik kesimini (yaklaşık 1 milyon 664 bin kişi) kütüğü İzmir'de olan vatandaşlar oluşturuyor. Geriye kalan yüzde 63'lük dev kesim ise hayatını kurmak, çalışmak veya eğitim görmek için Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e göç edenlerden meydana geliyor.

İZMİR'DE EN ÇOK NERELİ VAR?

Kentin kültürel zenginliğini de yansıtan nüfus dağılımı tablosunda, İzmir'e en çok göç veren iller de netleşti. Komşu şehirlerin yanı sıra Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinden gelen yoğun göç dalgası rakamlara doğrudan yansıdı.

İzmir'de nüfus kütüğüne göre en çok yaşayanların il il sıralaması şu şekilde:

Manisa: 208 bin kişi

Mardin: 180 bin kişi

Erzurum: 155 bin kişi

Konya: 130 bin kişi