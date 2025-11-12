Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi’nin örnek sosyal sorumluluk projelerinden “Karşıyaka’nın Filizleri”, 2025-2026 Akademik Yılı’nda da gençlere destek vermeyi sürdürdü. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, başvurusu kabul edilen 214 üniversite öğrencisi aylık karşılıksız burs almaya başladı.

Başvuru süresi uzatılan projede, yeni yerleştirmelerle birlikte daha fazla öğrenciye ulaşılması hedeflendi. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, Karşıyaka Belediyesi aracılığıyla müracaat edebiliyor ve 0232 399 40 09 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Dayanışma ile büyüyen bir eğitim modeli

Toplumsal dayanışma örneği oluşturan proje; ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli aylık burs desteği sunarken, hayırsever vatandaşlarla gençleri bir araya getiren sürdürülebilir bir model olarak dikkat çekti.

10 yıldır devam eden proje kapsamında 2 binden fazla üniversite öğrencisine burs desteği sağlandı. Apartmanlardan esnafa, STK’lardan bireysel bağışçılara kadar geniş katılımlı destek ağı ile yürütülen projede, katkı veren apartman ve iş yerlerine teşekkür plaketi verildi.

“Gençlerimize destek, geleceğimize yatırım”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Karşıyaka’nın Filizleri ile her yıl daha fazla öğrencimize ulaşıyoruz. Bu dönem de 214 öğrencimize burs desteği sunmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin eğitimine yapılan her katkı, geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu dayanışmayı büyüten tüm Karşıyakalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.”