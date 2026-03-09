Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Beleidyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis Toplantısı’nın birinci birleşimi gerçekleşti.

Toplantıda geçtiğimiz günlerde İzBB’nin Kütürpark'taki hollerinde çalışma yaparken vefat eden işçi meclis gündemine geldi.

Atmaca: Maliyetin üzerinde olduğu sebebiyle iptal ediliyor

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, “7. ve 9. ayda çatı ile ilgili 2 defa ihale yapılıyor. 2,3 ve 4 nolu hollerle ilgili ihale süreci başlıyor. 7 ayda yapılanda katılım olmuyor. 9. Ayda verilen teklifler maliyetin üzerinde olduğu sebebiyle iptal ediliyor. 12. Ayda 22 bin 75 metrekare alan için ihaleye çıkılmışken 18 bin 3 metrekareye düşürülüyor ve sadece 2 ve 4 nolu holleri kapsayacak şekilde sadece su yalıtımı ihalesine çıkılıyor. Bunun da 15 milyon civarında bir bedelle bir işletmeye veriliyor. Sadece 2 alt taşeron sorumlu tutulmuş. Büyükşehir Belediyesi ve ana yüklenici Yaşar Güneş firması kapsam dışı tutulmuş. EKAP’tan aldığım bilgilere göre İSG şartnamesi var. Oraya uygun olarak gerekli iş ve işlemler yapıldı mı? Teknik şartnamede alt yüklenicilerden bahsediyor. İşin tamamının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı yazıyor. Ana sorumlu işveren ve ana yüklenici. Fakat ailenin avukatının açıklamasına göre sadece altyükleniciler sorumlu tutulmuş. Neden Büyükşehir ve ana yüklenicinin yapması gerekenler konusunda bir açıklama yapılmadı?” dedi.