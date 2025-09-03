Forum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov’un katılımıyla gerçekleşecek.

İki ülke bakanları, forum kapsamında enerji alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir Forum Protokolü imzalayacak.

Kapsamlı Görüşmeler ve 6 Farklı Çalışma Grubu

Forum, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmelere de sahne olacak. Açılışa Bakan Bayraktar ve Şahbazov’un yanı sıra, Azerbaycan Devlet Başkanı'nın İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev de katılacak.

Türkiye ve Azerbaycan’ın kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı 6 farklı çalışma grubu, forumda masaya yatırılacak. Bu çalışma grupları;

Hidrokarbon ve petrokimya

Yenilenebilir enerji

Elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim

Regülasyon

Enerji verimliliği

Madencilik

alanlarındaki çalışmaları ele alacak. İmzalanacak olan Forum Protokolü ile taraflar, enerji alanındaki bölgesel ve küresel kuruluşlarda iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kalacaklar.