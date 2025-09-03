26 yaşındaki futbolcu, bahis oynadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde PFDK’ya sevk edilmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından karar çıktı ve Sezgin’in futboldan uzak kalacağı süre netleşti.

Karşıyaka’nın umutları sarsıldı

Karşıyaka camiası, forvet hattını güçlendirmek için büyük beklentiyle transfer ettiği oyuncudan sezon boyunca faydalanamayacak. Bu gelişme, hem teknik ekibin planlarını hem de takımın hücum gücünü doğrudan etkiledi.

TFF: "Cezalandırılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ömer Faruk Sezgin’in, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir.”

Kararın detayları

PFDK kararına göre Ömer Faruk Sezgin, ceza süresi boyunca profesyonel futbol faaliyetlerinden men edilecek. Bu süreçte oyuncu antrenmanlara katılsa bile resmi maçlarda forma giyemeyecek.

Karşıyaka’da alternatif arayışı başladı

Sezonun henüz başında böyle bir şok yaşayan Karşıyaka yönetiminin, ceza sonrası forvet hattını güçlendirmek için yeni transfer seçeneklerini değerlendirmeye alması bekleniyor.