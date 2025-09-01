Son Mühür- Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia Bruma, iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evliliğinin ikinci yılında Türkiye’de bir sürprize imza attı.

Çift, bu özel günü dostları ve yakınlarıyla paylaşmak için Yalova’da düğün organizasyonu düzenledi. Etkinlik, çiftin mutluluğunu pekiştiren unutulmaz anlara sahne oldu.

Gelinliğiyle göz kamaştırdı

Beyazlar içinde tercih ettiği zarif gelinliğiyle göz kamaştıran Otilia, gecede adeta ilgi odağı oldu. Müzik ve dans eşliğinde eğlenceli anlar yaşayan şarkıcının neşesi, davetlilerin kameralarına da yansıdı.

Geleneksel kına töreni

Organizasyonun en dikkat çeken anlarından biri, Türk geleneklerine uygun kına gecesi oldu. Renkli detaylarla hazırlanan törende duygusal anlar yaşayan Otilia, gözyaşlarını tutamadı. Bu özel anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada büyük ilgi

Gece boyunca çekilen renkli kareler ve videolar, davetliler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntüler, Otilia’nın Türkiye sevgisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

“Türkiye benim ikinci yuvam”

Otilia, daha önce yaptığı açıklamalarda sık sık Türkiye’ye olan sevgisini dile getirerek, “Türkiye benim ikinci yuvam” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Giresun’da bir hayranının düğününe katılarak sürpriz yapmıştı. Katıldığı düğünde sahneye çıkan Otilia, şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşatmıştı.