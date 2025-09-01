Son Mühür/ Begüm Mol- Gündeme oturan detay ise Edis’in yakın arkadaşı Tüzünataç’a verdiği öpücüktü. Oyuncu, bu anları Instagram hesabından “New moon rituals” (Yeni ay ritüeli) notuyla paylaşarak Edis’i de etiketledi. Bu kareler, kısa sürede takipçilerden yoğun yorum aldı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Paylaşılan görüntüler, kullanıcıları adeta ikiye böldü. Bir kesim, öpücüğü sadece samimi bir dostluğun göstergesi olarak değerlendirirken, diğerleri ise ikili arasında aşk dedikodularının fitilinin ateşlendiğini ileri sürdü.

Spekülasyonlar ardı ardına geldi

Tartışmaların büyümesiyle birlikte “yakın dostluk” ile başlayan yorumlar, kısa sürede ilişkinin farklı bir boyuta evrildiği yönündeki spekülasyonlara dönüştü. Bu durum, Edis ve Tüzünataç’ın özel hayatına dair merakı daha da artırdı.