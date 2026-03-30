Son Mühür- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet operasyonunda gözaltına alınmasından çok Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki bir belediye çalışanı kadınla birlikte olduğunun ortaya çıkması gündem oldu.

CHP lideri Özgür Özel'in ortaya çıkan görüntüler için milletimden özür düliyorum dediği süreçte CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya Özkan Yalım'a destek veren açıklamasıyla dikkati çekmişti.

Tek derdi Uşak'a hizmet olan...



Kaya, Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu sonrası

“Uşak Belediye başkanımız çalışkanlığıyla bildiğimiz, tek derdi, tek amacı Uşak'a hizmet etmek olan yol arkadaşımız Özkan Yalım'ı 'gözaltına aldılar. Bu milletin feryadını bastırmak isteyen bu müflis iktidar, çareyi milletin seçtiği Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına saldırmakta buluyor.

Fakat bizim birbirimize inancımız tamdır.'' açıklaması yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Bu özel hayat olamaz...



''O kız çocuğu, 21 yaşındaki kız çocuğu… Herhangi birimizin kızı olsa ‘özel hayat’ deyip görmezden geliriz. Ama adam kendi çalıştırdığı 21 yaşındaki kızı sevgili yapıyor. Ya bu normal özel hayat değil, bu normal iki medeni insanın ilişkisi değil. Bu bildiğin bir makamı kullanarak, genç 21 yaşında bir kız çocuğunun hayatıyla oynamaktır.'' vurgusunda bulunan Levent Gültekin,

''Rezillik, pespayelik. Bunu alıyorsun, kadın kolları olarak ‘başkanımızın yanındayız’ diye duyuru yapıyorsun. Neyin yanındasın?'' diye sordu.



Bir yıldır Uşak'ta konuşulan bir olay...



''CHP hâlâ karar veremiyor. İhraç mı edeceğiz, neyi bekliyorsun? Nedir abi?'' diye yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Gültekin,

''Sen şimdi Uşak’ta… Bu bir yıldır konuşuluyor, duymuyorsun, konuşmuyorsun, dert etmiyorsun, çağırıp sormuyorsun. İhraç etmeye ihtiyacı hissetmiyorsun. ‘Utandım’ demek yetmiyor Özgür Bey.'' hatırlatmasında bulundu.

CHP'de yönetim zaafı var...



''CHP çok ciddi bir yönetim zaafı veriyor'' mesajı veren Levent Gültekin,

''Evli barklı bir adam orada bir sevgili yapmış… Baştan niye tedbir almadın? Niye bu Uşak’ta yerel medyada yazılıp çizilirken duymazdan geldin? İl yönetiminden insanlar istifa ederken niye çağırıp sormadın ‘ne oluyor orada’ diye? Çünkü diyorlar ki Uşak Belediye Başkanı’yla Özgür Özel çok yakın, kanka kadar. O yüzden bir şey diyemedi, görmezden geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

