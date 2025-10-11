Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” ödül töreniyle sona erdi. Toplantının sonunda düzenlenen törende, çevre, iklim ve halk sağlığı alanlarında hayata geçirilen projeler değerlendirilerek ödüller sahiplerini buldu.
Belediyelere farklı kategorilerde ödüller takdim edildi
Meclis toplantısının sonunda gerçekleşen ödül töreninde büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok il ve ilçe belediyesi, farklı proje kategorilerinde ödüle layık görüldü. Yerel yönetimlerin çevresel sürdürülebilirlik, sağlıklı kentleşme ve toplumsal refah konularındaki iyi uygulamaları, jüri tarafından örnek gösterildi. Törende, ödül alan belediyelere plaketleri takdim edildi.
Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ödül almaya hak kazana belediyeler ise şu şekilde:
- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetim Sistemi
- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Kafe & Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi Projesi
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Girişimcilik Merkezi
- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bi Dünya Dans
- İl kategorisinde ödül alan belediyeleri şu şekilde:
- Burdur Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi
- Giresun Belediyesi, Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı
- Niğde Belediyesi, Kültürle Yaşa Sağlıkla Geliş: Aktif ve Katılımcı Şehir Modeli
- İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Sıfır Atık Bankası
- Ankara Çankaya Belediyesi, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi
- Antalya Gazipaşa Belediyesi, Cimbiti Nohutu: Sağlıklı Nesiller için Ata Tohumu Projesi
- Ankara Kızılcahamam Belediyesi, Kapıdan Kapıya Toplama Sistemi
- Bursa Mudanya Belediyesi, Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi Çalışması
- Bursa Nilüfer Belediyesi, Pusulamız Dijital Katılım
- Eskişehir Tepebaşı, Kadınlar Üretiyor Çocuklar Gülümsüyor
- Yalova Altınova Belediyesi, Altınova Kent ve Dilburuna Deniz Fenleri Müzesi
- Osmaniye Kadirli Belediyesi, Belediyen Yanında
- Lüleburgaz Belediyesi, Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı