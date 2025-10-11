Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” ödül töreniyle sona erdi. Toplantının sonunda düzenlenen törende, çevre, iklim ve halk sağlığı alanlarında hayata geçirilen projeler değerlendirilerek ödüller sahiplerini buldu.

Belediyelere farklı kategorilerde ödüller takdim edildi

Meclis toplantısının sonunda gerçekleşen ödül töreninde büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok il ve ilçe belediyesi, farklı proje kategorilerinde ödüle layık görüldü. Yerel yönetimlerin çevresel sürdürülebilirlik, sağlıklı kentleşme ve toplumsal refah konularındaki iyi uygulamaları, jüri tarafından örnek gösterildi. Törende, ödül alan belediyelere plaketleri takdim edildi.

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ödül almaya hak kazana belediyeler ise şu şekilde:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetim Sistemi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Kafe & Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi Projesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Girişimcilik Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bi Dünya Dans

İl kategorisinde ödül alan belediyeleri şu şekilde:

Burdur Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi

Giresun Belediyesi, Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı

Niğde Belediyesi, Kültürle Yaşa Sağlıkla Geliş: Aktif ve Katılımcı Şehir Modeli

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Sıfır Atık Bankası

Ankara Çankaya Belediyesi, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi

Antalya Gazipaşa Belediyesi, Cimbiti Nohutu: Sağlıklı Nesiller için Ata Tohumu Projesi

Ankara Kızılcahamam Belediyesi, Kapıdan Kapıya Toplama Sistemi

Bursa Mudanya Belediyesi, Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi Çalışması

Bursa Nilüfer Belediyesi, Pusulamız Dijital Katılım

Eskişehir Tepebaşı, Kadınlar Üretiyor Çocuklar Gülümsüyor

Yalova Altınova Belediyesi, Altınova Kent ve Dilburuna Deniz Fenleri Müzesi

Osmaniye Kadirli Belediyesi, Belediyen Yanında

Lüleburgaz Belediyesi, Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı