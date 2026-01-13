Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” suçlarından bir veya birkaçını işledikleri iddiasıyla aralarında oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynarca’dan gözaltı sonrası ilk mesaj

Gözaltı haberlerinin ardından Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’a konuşan Kaynarca, kısa mesajında, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

“Adli tıp sonuçları sonrası açıklama yapılacak”

Kaynarca, Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak sonuçların ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini vurgulayan Kaynarca, bu kapsamda yürütülen tüm yasal operasyonları desteklediğini ifade etti.