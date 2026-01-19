Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak–Aralık 2025 dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre 2025 yılında toplam otomotiv üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 1 milyon 419 bin 464 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 düşüşle 872 bin 538 adet olarak kayıtlara geçti. Traktör üretimi dahil edildiğinde toplam üretim 1 milyon 445 bin 921 seviyesine çıktı.

Ticari araç üretimi güçlü arttı

2025’te ticari araç üretimi yüzde 19 yükseldi. Hafif ticari araç grubunda artış yüzde 21 olurken, ağır ticari araç üretimi yüzde 1 büyüme gösterdi. Pazar tarafında ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 artış kaydetti. Ağır ticari araç pazarı ise yüzde 4 geriledi.

Bu dönemde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak hesaplandı. Araç gruplarına göre kapasite kullanım oranı; hafif araçlarda yüzde 68, kamyonda yüzde 57, otobüs–midibüste yüzde 68, traktörde yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat 41,5 milyar dolara yükseldi

2025 yılında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 artışla 1 milyon 57 bin 920 adede çıktı. Otomobil ihracatı yüzde 8 düşüş gösterirken, ticari araç ihracatı yüzde 28 artış sağladı. Traktör ihracatı ise yüzde 13 azalarak 11 bin 261 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv ihracatı yüzde 12 artışla 41,5 milyar dolara ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomobil ihracatı yüzde 4 yükselişle 11,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv sanayisi, 2025’i yüzde 17,5 pay ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörü olarak tamamladı. Bu dönemde ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı yüzde 6 artış kaydetti.

İç pazarda çift haneli büyüme

2025 yılında toplam otomotiv pazarı yüzde 10 artarak 1 milyon 413 bin 903 adede çıktı. Otomobil pazarı yüzde 11 yükselişle 1 milyon 84 bin 496 adet oldu. Ocak–Aralık 2025 döneminde otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.