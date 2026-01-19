İspanya, ağır bir tren kazasıyla sarsıldı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre kaza, Kurtuba’ya bağlı Adamuz bölgesinde yerel saatle 19.45 sıralarında meydana geldi.

Malaga’dan Madrid’e gitmekte olan bir hızlı tren, henüz kesinleşmeyen bir nedenle raydan çıktı. Aynı hat üzerinde Huelva yönüne ilerleyen başka bir hızlı tren ise, kazanın ardından ani manevra yapmak zorunda kaldı ve devrildi.

Bilanço ağır: Ölü ve yaralılar var

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 25’i ağır olmak üzere 100’den fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, bazı yolcuların durumunun kritik olduğu bildirildi. Kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

“Düz hatta böyle bir kaza olağan dışı”

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid’deki Atocha Tren Garı’nda düzenlenen basın toplantısında kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Puente, kazanın yaşandığı hattın düz bir güzergâh olduğuna dikkat çekerek, “Bu tür bir hatta böyle bir kazanın meydana gelmesi olağan dışı” ifadelerini kullandı. Bakan, söz konusu demiryolu hattının mayıs ayında yenilendiğini belirtti.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için kapsamlı soruşturma başlatıldı. Teknik ekiplerin hem trenlerde hem de ray hattında detaylı inceleme yaptığı bildirildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceği ihtimaline karşı bölgedeki tüm hastanelerin teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.