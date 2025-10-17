Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun "Enerji ve Madencilik" panelinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ve DEİK organizasyonuyla gerçekleştirilen forumda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Afrika Ortaklık Politikası doğrultusunda yaklaşık 20 Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik alanında işbirliği anlaşmaları imzaladığını ve bu ortaklığın stratejik öneminin giderek arttığını vurguladı. Bayraktar, Türkiye ve Afrika kıtasının, bağımsız bir enerji geleceği inşa etme konusunda ortak bir vizyonu paylaştığını dile getirdi. Bu anlaşmaların, karşılıklı güven ve saygı temelinde somut projelere dönüştüğünü belirten Bakan, yakın zamanda Gambiya ile de yeni bir anlaşma imzalayacaklarını sözlerine ekledi.

Nijer’de ilk altın üretimi müjdesi ve deneyim paylaşımı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki somut adımlarına dikkat çekerek madencilik alanındaki heyecan verici gelişmeyi duyurdu. Bayraktar, "Devletimize ait uluslararası madencilik şirketlerimiz olan MTAIC ve ETI Maden, Nijer'de aktif olarak faaliyet göstermektedir ve çok yakında ilk altın üretimimize başlayacağız," dedi. Nijer'deki bu faaliyetlerin, yalnızca kaynak geliştirmeyle sınırlı kalmayıp, yerel halka istihdam, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma açısından da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Bakan, Türkiye’nin enerji dönüşümü sürecindeki başarılarının ve karşılaşılan zorlukların, özellikle talep artışı ve altyapı eksikliği gibi ortak sorunları yaşayan Afrika ülkeleri için anlamlı bir örnek teşkil ettiğine inandığını belirtti. Türkiye'nin 23 yılda enerji piyasalarına 100 milyar doların üzerinde yatırım çektiğini aktararak, bu deneyimleri ve "bazı hataları" Afrikalı ortaklarla paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Yenilenebilir enerji ve kritik minerallerde büyük fırsatlar

İşbirliği alanlarının başında yenilenebilir enerjinin geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, hem Türkiye'nin hem de pek çok Afrika ülkesinin güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bu kapsamda Türk şirketlerinin, mikro şebekeler, depolama çözümleri ve yeşil hidrojen gibi umut vaat eden yeni alanlarda çalışmaya hazır olduğunu kaydetti. Bakan, aynı zamanda kritik minerallerdeki işbirliği potansiyeline dikkat çekerek, Afrika'nın küresel rezervlerin yaklaşık %30'una sahip olmasına rağmen, temiz enerji tedarik zincirlerinde küresel üretimin sadece %1'ini gerçekleştirdiğini belirtti. Bu dengesizliğin, ortak keşif, işleme ve tüm değer zincirine odaklanarak giderilebileceğini ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınma için insan sermayesi vurgusu

Bakan Bayraktar, işbirliğinin sadece maddi yatırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Dönüşümün gerçek itici gücü insan ve insan sermayesidir," dedi. Türkiye’nin, bilgi birikimi paylaşımı ve teknik eğitim yoluyla Afrikalı ortakların beceri ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Her ülkenin kalkınma yolculuğunun kendine özgü olduğunu ve sürdürülebilir ilerlemenin esneklik ve duyarlılık gerektirdiğini söyleyen Bayraktar, Türkiye’nin karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı uzun vadeli işbirliğinin güvenilir bir ortağı olmaya hazır olduğunu teyit etti. Ortak projeleri ilerletip kurumsal ortaklığı güçlendirerek, Türkiye ile Afrika'yı birbirine bağlayan entegre bir enerji ağı kurma hedefini yineleyen Bakan, bu ortak vizyonun iki kıtanın halkları ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir refaha dönüşeceğine olan inancını dile getirerek sözlerini tamamladı.