Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımların tamamlanmasını kolaylaştırmak ve yatırım alanlarının atıl kalmasını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yaptı.

Yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

OSB Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakanlık yetkilileri, yönetmelik değişikliği ile sanayicilere yatırımlarını tamamlamaları için ek süreler tanındığını açıkladı.

Açıklamada, OSB’lerin planlı altyapıları, 2,7 milyon kişilik istihdam kapasitesi ve 60 binden fazla faaliyete geçmiş yatırımı ile Türkiye sanayisinin üretim merkezleri olduğuna dikkat çekildi.

Geçici 12’nci maddeyle 3 yıla kadar ilave süre

5 Eylül 2024 tarihinde yapılan düzenlemeye eklenen geçici 12’nci maddeyle, tüm süreleri dolmasına rağmen yatırımlarını tamamlamayan ve 5 Şubat 2025’e kadar başvuran sanayicilere, yatırımlarını tamamlamaları için üç yıla kadar ilave süre verildi. Bakanlık, bu uygulamadan yararlanan 4 bin 697 katılımcının, atıl kalan yatırım alanlarını üretime kazandırabileceğini duyurdu.

Geçici 13’üncü madde ile yeni başvuru hakkı

Bakanlık, OSB içindeki yatırım yerlerinin üretime kazandırılması ve süresi dolmuş tahsislerin etkin kullanılabilmesi için yeni bir düzenleme yaptı.

Yönetmeliğe eklenen geçici 13’üncü maddeye göre, daha önce tüm süreleri dolmuş ve yapı ruhsatı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almamış katılımcılar, 31 Aralık 2025’e kadar başvurmaları halinde en geç 31 Mart 2028 tarihine kadar süre alabilecek. Süreyi kullanmayanların tahsisleri ise OSB tarafından iptal edilecek.

OSB’lerde yatırım için yeni fırsat

Geçici 13’üncü madde ile yatırımlarını tamamlamayan sanayicilere yeni bir hak tanınmış oldu. Böylece, OSB’lerdeki yatırım alanlarının atıl kalmasının önüne geçilirken, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak yatırımlarını tamamlamak isteyen sanayiciler için fırsat sağlanmış oldu.