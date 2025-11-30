Son Mühür- Şampiyonluğun en güçlü iki adayı bu pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan dev derbide Yasin Kol düdük çalacak.

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği derbi yayıncı kuruluş için de ilklere sahne olacak.

Yayıncı kuruluştan özel hazırlık...



Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.



Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.



Galatasaray'da Osimhen ve Lemina...



Şampiyonlar Ligi'nde eskik kadroyla çıktığı karşılaşmada Belçike temsilcisi Us Gilloise'ye 1-0 yenilerek fırsat tepen Galatasaray'da tüm gözler Osimhen ve Lemina'da olacak.

Sallai'nin kırmızı kart cezası nedeniyle, Singo'nun da adale sakatlığı nedeniyle yer almayacağı karşılaşmada Okan Buruk'un sağ bek tercihi merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, Galatasaray'a göre sakatlık konusunda daha şanslı.

Geçtiğimiz sezon Ezeli rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Galatasaray için bu kez karşılaşma daha zorlu geçecek.

Bahis şirketlerine göre Fenerbahçe karşılaşmanın favori tarafı olarak sahaya çıkacak.

