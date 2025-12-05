Son Mühür - RAMS Park’taki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 33 puanla haftaya lider olarak girerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da hangi oyuncular eksik?

Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maçta 5 futbolcu farklı nedenlerle sahada olamayacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik mücadelede takımlarının yanında yer alamayacak. Öte yandan, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ve tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor; bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Muhtemel 11'ler GALATASARAY: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Eyüp, Musaba, Ndiaye Maç bilgileri STAT: RAMS Park HAKEM: Mehmet Türkmen SAAT: 20:00 YAYIN: beIN SPORTS 1