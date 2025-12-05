Son Mühür- Türkiye Kupası’nda formatın değişmesiyle birlikte bu sezon ilk kez grup aşaması uygulanacak. Kura çekiminin tamamlanmasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri netleşti. Statü gereği her takım 2 iç saha ve 2 deplasman maçına çıkacak.
Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile puan durumuna göre belirlenecek en iyi iki üçüncü, çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.
Galatasaray’ın rakipleri belirlendi
Kupaya katılım göstermese de kura çekiminde ismi yer alan Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu şöyle şekillendi:
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
B Grubu: Beş takımlı zorlu denge
B Grubu, diğerlerinden farklı olarak beş takımdan oluştu. Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin bir arada yer aldığı dengeli grup şu şekilde:
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
C Grubu: Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi kupaya taşındı
Kura çekiminin en çok konuşulan bölümü C Grubu oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın aynı gruba düşmesi büyük ilgi uyandırırken, grubun diğer ekipleri de mücadeleyi sertleştiriyor:
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Kupada statü: 4 maç, 8 çeyrek finalist
Yeni formatın detayları şöyle açıklandı:
İlk üç takım torbalardan doğrudan gruplara yerleştirildi.
Diğer torbalardan çekilen takımlarla gruplar tamamlandı.
Her takım toplam 4 maç oynayacak.
Çeyrek finale yükselecek ekipler:
Her gruptan ilk iki takım,
Gruplar arasında en iyi iki üçüncü.
Kura torbaları açıklandı
Torba: Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor
Torba: Trabzonspor, Rizespor, Konyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Antalyaspor
Torba: Kocaelispor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Bodrumspor, İstanbulspor, Erzurumspor
Torba: Boluspor, Iğdır FK, Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı FK, Fethiyespor, Aliağa FK
Galatasaray kura çekimine katılmadı
TFF’ye yönelik tepkisini sürdüren Galatasaray, resmi kura çekimine temsilci göndermedi.