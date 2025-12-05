Son Mühür- Türkiye Kupası’nda formatın değişmesiyle birlikte bu sezon ilk kez grup aşaması uygulanacak. Kura çekiminin tamamlanmasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri netleşti. Statü gereği her takım 2 iç saha ve 2 deplasman maçına çıkacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile puan durumuna göre belirlenecek en iyi iki üçüncü, çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.

Galatasaray’ın rakipleri belirlendi

Kupaya katılım göstermese de kura çekiminde ismi yer alan Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu şöyle şekillendi:

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

B Grubu: Beş takımlı zorlu denge

B Grubu, diğerlerinden farklı olarak beş takımdan oluştu. Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin bir arada yer aldığı dengeli grup şu şekilde:

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

C Grubu: Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi kupaya taşındı

Kura çekiminin en çok konuşulan bölümü C Grubu oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın aynı gruba düşmesi büyük ilgi uyandırırken, grubun diğer ekipleri de mücadeleyi sertleştiriyor:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Kupada statü: 4 maç, 8 çeyrek finalist

Yeni formatın detayları şöyle açıklandı:

İlk üç takım torbalardan doğrudan gruplara yerleştirildi.

Diğer torbalardan çekilen takımlarla gruplar tamamlandı.

Her takım toplam 4 maç oynayacak.

Çeyrek finale yükselecek ekipler:

Her gruptan ilk iki takım,

Gruplar arasında en iyi iki üçüncü.

Kura torbaları açıklandı

Torba: Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor

Torba: Trabzonspor, Rizespor, Konyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Antalyaspor

Torba: Kocaelispor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Bodrumspor, İstanbulspor, Erzurumspor

Torba: Boluspor, Iğdır FK, Keçiörengücü, Beyoğlu Yeniçarşı FK, Fethiyespor, Aliağa FK

Galatasaray kura çekimine katılmadı

TFF’ye yönelik tepkisini sürdüren Galatasaray, resmi kura çekimine temsilci göndermedi.