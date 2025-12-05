Son Mühür- Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında kırmızı kart gören Jhon Duran’ın dosyası kurul tarafından değerlendirildi. İnceleme sonucunda oyuncuya 2 resmi müsabakadan men cezası uygulanmasına karar verildi.

Hangi maçlarda oynayamayacak?

Karar doğrultusunda Kolombiyalı futbolcu, Avrupa Ligi’nde oynanacak Brann ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Böylece teknik heyet, iki önemli maçta gol silahlarından birinden yararlanamayacak.

Duran’ın bu sezonki performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maçta süre alan Jhon Duran, takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Özellikle hücum hattında dinamizmiyle dikkat çeken genç oyuncunun yokluğu, sarı-lacivertliler için kısa vadede önemli bir eksik olacak.