Kulüp, zaten TFF 1. Lig'de küme düşme hattında mücadele ederken, soruşturma kapsamında alt lige düşme cezası alabileceği belirtiliyor. Hukukçular, kulüp yöneticilerinin şüpheli işlemlerinin müsabaka sonucunu etkileme suçu oluşturması halinde Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca cezalandırılabileceğini vurguluyor. Bu gelişme, mavi-lacivertli ekibin sezonunu belirsizliğe sürüklüyor.

Soruşturma, 5 Aralık 2025 sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 ilde eş zamanlı operasyonla genişledi. MASAK raporlarında şüpheli finansal hareketler tespit edilen Sancak ve Korkmaz, Adana Demirspor'un eski ve mevcut yönetiminde yer aldı. Gözaltı listesinde ayrıca futbolcular Yücel Gürol gibi isimler bulunuyor. TFF, bu durumun kulübe yansıması halinde Etik Kurulu ve PFDK süreçlerini devreye sokacak. Adana Demirspor, sezon başında -24 puan cezasıyla zaten zorlanırken, yeni bir düşme cezası alması halinde TFF 2. Lig'e inme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Adana Demirspor'un Güncel Durumu

Adana Demirspor, 2025-2026 sezonunda TFF 1. Lig'de 15. haftayı 2 puanla tamamladı. Sezon başında FIFA ve TFF'den gelen borç cezaları nedeniyle 18 puan silinen kulüp, 14 maçta sadece 1 beraberlik alabildi. Rakip filelere 8 gol atıp 60 gol yiyen ekip, küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor. Mali krizler, taraftar kampanyalarıyla yönetilmeye çalışılıyor ancak yönetim boşluğu devam ediyor.

Kulüp, Avrupa macerasının ardından 2023-2024 sezonunu 12. sırada bitirdi. 2024-2025'te ise sahadan çekilme olayları ve puan silmeleriyle küme düştü. Şubat 2025'te Sancak başkanlığı Korkmaz'a devretti. Bahis soruşturması, bu krizleri derinleştiriyor. TFF'nin 10 Kasım 2025'te açıkladığı listede Adana Demirspor'dan 3 futbolcu (Ali Fidan, Yücel Gürol, Barış Timur) tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bu oyunculara 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Bahis Soruşturmasının Detayları

Soruşturma, Ekim 2025'te TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem bahis ihbarıyla başladı. İkinci dalga operasyonunda 46 şüpheli için gözaltı kararı çıktı; 35'i yakalandı, 5'i yurtdışında. MASAK verileri, yasal bahis siteleri ve PFDK analizleri temel alındı. 6222 sayılı Kanun kapsamında "müsabaka sonucunu etkileme" suçu işlendiği iddiası var. Gözaltındakiler arasında Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve hakem Zorbay Küçük de bulunuyor.

Adana Demirspor'a odaklanan kısımda Sancak'ın banka hesaplarındaki hareketler şüphe çekti. Korkmaz ise yurtdışında aranıyor. Soruşturma, şike ve teşvik primi unsurlarını kapsıyor. Hukukçular, suçun anlaşmayla oluştuğunu ve menfaat sağlanıp sağlanmadığının kilit olduğunu belirtiyor. Şüphelilere 1-3 yıl hapis ve para cezası öngörülüyor; şike durumunda ceza 4,5 yıla çıkıyor.

Alt Lige Düşme İhtimali ve TFF Süreçleri

Hukukçular, kulüp yöneticilerinin eylemlerinin kulübe yansıması halinde alt lige düşürme cezasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Spor Hukukçusu Emin Özkurt, Disiplin Talimatı'nın 56. maddesini hatırlatarak, "Başkan veya yönetici şike girişiminde bulunursa kulüp cezalandırılır" dedi. Dr. Tarkan Erdal ise müsabaka sonuçlarının incelenmesini ve lig adaletinin etkilenip etkilenmediğini vurguladı.

TFF, soruşturma sonrası Etik Kurulu'na sevk edecek. PFDK inceleme yapacak, Tahkim Kurulu kararı kesinleştirecek. Eyüpspor örneğinde başkan Murat Özkaya'nın tutuklanması gibi, Adana Demirspor için de benzer süreç işleyebilir. Sezon iptali ihtimali düşük ancak küme düşme, şampiyonluk ve yükselme mekanizmalarını etkileyebilir. Kulüpler, kadro sıkıntısı için FIFA'dan ek transfer periyodu talep etti; 15 gün süre tanındı.

Adana Demirspor'un geleceği, soruşturmanın sonucuna bağlı. Mali ve sportif krizler birleşince, taraftarlar yeni yönetim çağrısı yapıyor. TFF, lig maçlarını planlandığı gibi sürdürüyor ancak disiplin süreçleri hızlanıyor. Bu olay, Türk futbolunda şike ve bahis sorunlarını yeniden gündeme taşıyor. Kulüp, ifadelere göre hareket edecek ve cezalar sezon ortasında netleşecek.