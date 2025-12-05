Beşiktaş Kulübü, kamuoyunun yıllardır takip ettiği Aşçıoğlu İnşaat ile yaşanan kiracılığa dayalı hukuki ihtilafın tamamen çözüme kavuştuğunu duyurdu. Siyah-beyazlı yönetim, süreçten doğan tüm alacakların kulüp kasasına girdiğini açıkladı.

Kulübün Süleyman Seba Kompleksi içerisinde yer alan ofis binasının kiralanmasına ilişkin anlaşmazlık, uzun süredir hem Beşiktaş hem de kamuoyu tarafından yakından izleniyordu.

MHS Gayrimenkul sözleşmeyi devraldı, 88 milyon TL ödeme yaptı

Aşçıoğlu İnşaat’ın kira sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine başlayan kriz, Muhsin Group iştiraki MHS Gayrimenkul A.Ş. ile sağlanan anlaşmayla çözüldü.

Yeni şirket, Aşçıoğlu’nun kulübe olan 88 milyon TL borcunu ödeyerek sözleşmeyi devraldı ve Fulya’daki yeni kiracı konumuna geçti.

Beşiktaş'ın açıklamasında, “Söz konusu süreçten doğan alacağımız tahsil edilmiştir” denilerek ödeme resmen doğrulandı.

İcra takipleri ve karşı davalar süreci uzatmıştı

Beşiktaş, Aşçıoğlu’nun 2023 Aralık ayından itibaren kira ödemelerini aksatması üzerine iki ayrı icra takibi başlatmış; itirazın kaldırılması, tahliye davası ve karşı taraftan açılan menfi tespit davalarıyla süreç hukuki boyuta taşınmıştı.

Kulüp, tüm bu süreç boyunca kendi menfaatlerini korumak adına titiz bir hukuk çalışması yürütüldüğünü vurguladı.

Tüm hak ve yükümlülükler 2025 itibarıyla MHS Gayrimenkul’e geçti

Yapılan görüşmeler sonucunda, Beşiktaş ile Aşçıoğlu arasındaki kira sözleşmesinden doğan tüm hak ve yükümlülükler 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere MHS Gayrimenkul’e devredildi.

Kulüp, geçmiş döneme ait ana para, faiz ve diğer tüm ek kalemlerin MHS tarafından ödendiğini açıkladı.

Ayrıca 1 Ocak 2025’ten bugüne kadar tahakkuk eden kira bedellerinin de şirket tarafından karşılanacağı belirtildi.

Sözleşme 2034’e kadar geçerliliğini koruyor

Beşiktaş’ın 2008 yılında Aşçıoğlu ile imzaladığı kiralama sözleşmesi, hukuki bağlayıcılığını koruduğu için 01.01.2034 tarihinde sona erecek.

Bu tarihe kadar kiracılık ilişkisi, yeni sözleşme devralanı MHS Gayrimenkul üzerinden devam edecek.

Beşiktaş: “Kulübün menfaatleri her zaman önceliğimizdir”

Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmazlığın tamamen çözülmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümüzü yıllardır meşgul eden bu ihtilaf, Beşiktaşımızın hiçbir hak kaybı yaşamaması için büyük bir titizlikle yürütülen sürecin sonunda çözüme kavuşturulmuştur.”

Beşiktaş yönetimi ayrıca, sürecin çözümünde iş birliği gösteren MHS Gayrimenkul A.Ş.’ye teşekkür etti.

Yıllardır süren kriz böylece tamamen kapandı

Kulübün açıklamasında, kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği kiracılık ihtilafının tüm yönleriyle sona erdiği belirtilerek, “Konunun net bir biçimde çözüme ulaştığı” vurgulandı.