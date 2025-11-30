Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ortaklığıyla düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. İlk gün seremonik start ile başlayan ve dün 'Mukavemet' adı verilen orman etabı sonrasında yarışlar 'Seyirci' adı verilen gösteri etabıyla devam etti. Karaköy Spor Ada Pisti'nde bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan 7.5 kilometrelik parkurda 26 araç ve 52 sporcu mücadele ediyor. Yarışmaya amatör sporcular ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA