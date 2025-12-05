Operasyon, 5 Aralık sabahı 17 ilde eş zamanlı baskınlarla başladı. Savcılık, MASAK raporları, yasal bahis siteleri verileri ve PFDK analizlerini temel alarak hareket etti. Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük de bulunuyor. Baltacı'nın durumu, futbol camiasında şok etkisi yarattı ve TFF'nin önceki kararlarını etkiledi.

Metehan Baltacı Kimdir

Metehan Baltacı, Türk futbolunun genç stoperlerinden biri olarak tanınıyor. Galatasaray altyapısında yetişen oyuncu, defans hattındaki fizik gücü ve pozisyon bilgisiyle dikkat çekiyor. Kariyerine küçük yaşlarda başlayan Baltacı, sarı-kırmızılı kulübün akademisinde U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Bu dönemde milli takımlara da yükseldi ve Türkiye U19 ile U21'de düzenli olarak oynadı.

Baltacı, profesyonel kariyerine 2021'de İskenderunspor'da kiralık olarak adım attı. TFF 3. Lig'de geçirdiği sezonun ardından Galatasaray A takımına döndü. Süper Lig'de sınırlı süre alsa da, antrenmanlardaki performansı teknik ekibi etkiledi. Altyapı kökenli oyuncular arasında yer alan Baltacı, oyun kurma becerisiyle modern stoper profiline uyum sağlıyor.

Oyuncunun gelişimi, Galatasaray'ın gençlere yatırım politikasının bir parçası. Milli formayı giymesi, onu gelecek vadeden isimler arasına soktu. Baltacı, sahadaki olgunluğuyla kısa sürede taraftarların ilgisini kazandı ve kulübün uzun vadeli planlarında rol aldı.

Metehan Baltacı Kaç Yaşında Hangi Takımda Oynuyor

Metehan Baltacı, 3 Kasım 2002 doğumlu ve 2025 itibarıyla 23 yaşında. İstanbul Fatih'te dünyaya gelen oyuncu, aslen Türk kökenli bir aileden geliyor. Defans mevkiinde, özellikle stoper pozisyonunda görev yapıyor. Galatasaray'da profesyonel sözleşmesi bulunuyor ve sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alıyor.

Baltacı'nın boyu 1.88 metre ve ağırlığı 78 kilogram. Fiziksel yapısı, hava toplarındaki üstünlüğünü destekliyor. Kariyerinin büyük kısmını Galatasaray'da geçiren oyuncu, kiralık deneyiminin ardından A takıma entegre oldu. Süper Lig'de maçlara çıkmaya başladı ve rotasyon kadrosunda değerlendiriliyor.

Milli takım kariyeri de dikkat çekici. U19'dan U21'e uzanan süreçte 15'in üzerinde maça çıktı. Baltacı, Türkiye'nin geleceğe dönük savunma planlarında önemli bir parça olarak görülüyor. Kulüp düzeyinde ise Avrupa kupalarında sınırlı süre aldı ama potansiyeli yüksek.

Metehan Baltacı Ne Kadar Ceza Alacak

Metehan Baltacı, bahis soruşturmasında daha önce PFDK'dan 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu karar, 13 Kasım'da açıklandı ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca verildi. Ceza, resmi maçlara çıkma yasağı getiriyor ve Süper Lig, Türkiye Kupası ile Avrupa karşılaşmalarını kapsıyor.

Yeni operasyon kapsamında gözaltına alınan Baltacı için savcılık süreci devam ediyor. Kendi takımının maçlarına bahis oynadığı iddiası, 6222 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendiriliyor. Hukuki kaynaklar, müsabaka sonucunu etkileme suçunda 1-3 yıl hapis ve para cezası öngörüyor. Şike unsuru tespit edilirse süre 4,5 yıla çıkabiliyor.

TFF Tahkim Kurulu, önceki cezaları onadı ve benzer davalarda itirazları reddetti. Baltacı'nın ifadesi, soruşturmanın seyrini belirleyecek. Gözaltı sonrası adli kontrol veya tutuklama seçenekleri masada duruyor. Bu süreç, oyuncunun kariyerini uzun vadede etkileyecek.