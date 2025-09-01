Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçedeki okullarda geniş kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve temiz ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda okul bahçeleri düzenleniyor, dinlenme alanları yenileniyor.

Belediye ekipleri, çocukların okul bahçelerinde keyifle vakit geçirebileceği, velilerin ise gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceği bir ortam oluşturmak için sahada yoğun mesai harcıyor.

Ağaç budamadan bank bakımına kadar her detay

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında okul bahçelerindeki ağaçlar budandı, uzayan otlar biçildi ve zararlı bitkiler temizlendi. Çevre düzenlemeleri yapılarak bahçeler estetik ve güvenli hale getirildi. Öğrencilerin dinlenme alanı olarak kullandığı bankların bakım ve onarımları da gerçekleştirildi.

“Eğitime katkı geleceğe yatırımdır”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yapılan çalışmaların fiziksel düzenlemenin ötesinde toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın eğitim hayatına daha huzurlu ve güvenli bir ortamda başlamaları bizim için çok değerli. Okullarımızda temizlik ve bakım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeni dönemde öğrencilerimizin tertemiz bahçelerde oyun oynaması, velilerimizin de gönül rahatlığıyla çocuklarını okula göndermesi için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Eğitime katkı koymak, geleceğimizi güvence altına almak demektir” dedi.