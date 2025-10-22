Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin yalnızca bir sanat etkinliği değil, köklü bir kültürel dönüşüm hareketi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye Kültür Yolu Festivali, tarihimizle, kültürümüzle ve değerlerimizle halkımızı buluşturuyor. Şehirlerimizi sanatla yeniden yorumlayan bu büyük hareketin en parlak duraklarından biri kuşkusuz İzmir’dir. İzmir; Homeros’un dizelerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan tarihiyle, insanıyla ve sanatıyla her zaman öncü olmuştur.”

Ersoy, İzmir’de gerçekleştirilecek sergiler, konserler, tiyatrolar, çocuk atölyeleri, mutfak kültürü etkinlikleri ve söyleşilerle festivalin kenti dokuz gün boyunca kültürün merkezi haline getireceğini vurguladı.

İzmir sanatın kalbi olacak

Festival süresince İzmir’in dört bir yanı sanatsal sergilerle renklenecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası: “Hatırla! Kimsin?”, “Bayrak ve Tarihin Tarifi”, “Hâlâ Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergileriyle hem bilinçaltı hem toplumsal hafıza temalarını işleyecek.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi: “Zamanın Katmanları” sergisiyle İstanbul’un tarihini yeniden yorumlayacak.

Tarihi Alsancak Tren Garı: “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya”, “Şehrin Gerçek Yüzleri” ve “Türkiye’nin Minyatürleri” gibi seçkilerle sanatseverlere kapılarını açacak.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, “Yaşayan Miras: Cam Sanatı” sergisine ev sahipliği yapacak.

Bergama Müzesi, “Amphora (Denizden Gelen Kültür)” sergisiyle deniz kültürünü tarihsel bir bakışla sunacak.

Swiss otel Büyük Efes’te “Pazırık’tan Yağcıbedir’e El Dokuma Halı ve Kilim” seçkisi yer alacak.

Çeşme’de ise Ayios Haralambos Kilisesi, Çeşme Kalesi ve Kent Belleği Müzesi özel sergilerle sanatseverleri ağırlayacak.

Cumhuriyet coşkusu İzmir’de sanatla buluşuyor

Cumhuriyetimizin 102. yılı, festival kapsamında İzmir’de büyük bir coşkuyla kutlanacak.

29 Ekim akşamı Haluk Levent, Gündoğdu Meydanı’nda binlerce kişiye konser verecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, “Cumhuriyet Bayramı Konseri” ve “Cumhuriyet’in Zarif Adımları: Bale Gösterisi” ile kutlamalara sanatın zarafetini katacak.

Ayrıca İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, 29 Ekim etkinliklerinde deniz temalı özel bir gösteri düzenleyecek.

Festival boyunca Tuğçe Kandemir, Oğuzhan Koç, Aydilge, Ferhat Göçer, Buray, Gökhan Türkmen, Soner Sarıkabadayı ve Kubat gibi sanatçılar sahne alacak.

Bando performansları, klarnet festivali ve Balkan müziği konserleriyle İzmir müziğin kalbi haline gelecek.

Sahneden atölyeye sanatın her tonu İzmir’i saracak

İzmir, tiyatrodan operaya, sokak sanatlarından atölyelere uzanan bir sanat şöleni yaşayacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, “Midas’ın Kulakları”, “Troya” ve “Carmina Burana” eserleriyle sahne alacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu “Fareler ve İnsanlar”, Ankara Devlet Tiyatrosu ise “Yalancı’nın Resmi” oyunlarıyla izleyiciyle buluşacak.

Zeybek ve Rebetiko Dans Gecesi, Alaçatı Sokak Tiyatrosu ve Halk Oyunları Gösterisi kente renk katacak.

Sanatseverler ayrıca “FotoMaraton İzmir” etkinliğinde festivalin unutulmaz karelerini yakalayacak. Ebru, keçe, cam, çini gibi el sanatları atölyeleri ile Ege lezzetlerinin tanıtıldığı tadım etkinlikleri de yer alacak.

Küçük kaşifler için masalsı bir festival

Festival, çocuklara özel hazırlanan etkinliklerle minik ziyaretçileri sanatla buluşturacak.

Gündoğdu Meydanı’ndaki “Çocuk Köyü”, tiyatrolar, “Kelime Festivali”, “Etnospor Tırı” ve panayır etkinlikleriyle dolacak.



Alaçatı’daki “Masal ve Kukla Şenliği”, “Müzede Drama” ve Çeşme Denizcilik Yarışmaları çocuklara hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatacak.

Sanat ve lezzet sokaklarda buluşacak

Festival boyunca İzmir’in sokakları hem sanatın hem de lezzetin adresi olacak.

Tarihi Alsancak Tren Garı’nda kurulacak piyanolarda “Sen de çal” projesiyle genç müzisyenler performans sergileyecek. Kemeraltı, Alsancak ve Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde kurulan sahnelerde genç yetenekler İzmir halkıyla buluşacak.

ArtMeydan alanında sanatçılar halkla iç içe sahne alırken, festivalin gastronomi bölümünde Şef Ramazan Bingöl önderliğinde İzmir’in geleneksel tatları yeniden hayat bulacak.

Şehrin dört bir yanına yayılmış 10 “lezzet noktası” restoranında, Ege mutfağının özgün yemekleri ve coğrafi işaretli ürünleri ziyaretçileri bekliyor olacak.

İzmir, sanatın ve Cumhuriyetin ışığını yükseltiyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali, İzmir’in tarihini, kültürünü ve insanını yeniden sanatla birleştiriyor. Cumhuriyetin 102. yılında İzmir, hem geçmişin izlerini hem de geleceğin ilhamını barındıran büyük bir kültür şölenine ev sahipliği yapacak.