Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in ilçesi Konak, anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaparak kapılarını özel misafirlerine açtı. Konak Belediyesi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Engelsiz Mutfak: Down Sendromlu Bireylere Lezzet Atölyesi”, mutfaktaki yeteneklerin engel tanımadığını bir kez daha kanıtladı. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde hayata geçirilen bu özel buluşmada, down sendromlu bireyler önlüklerini takarak profesyonel aşçılara taş çıkartan performanslar sergilediler. Konak Engelsiz Yaşam Köyü öğrencileri ve Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, hem eğitici hem de eğlence dolu anlara sahne oldu.

Akademik destekle gelen mutfak disiplini ve üretim heyecanı

İzmir Konak Meslek Yüksekokulu’nun modern mutfaklarında gerçekleştirilen atölye çalışması, alanında uzman isimlerin rehberliğinde yürütüldü. Engelsiz Konak Koordinatörü Öğretim Görevlisi Melis Hıdır, Aşçılık Bölümü’nden Onur Özden ve Çocuk Gelişimi Bölümü’nden Dr. Damla Güzeller Aydın’ın gözetiminde mutfağa giren gençler, tarifleri titizlikle uyguladılar. Hamur yoğurmaktan kurabiyelere şekil vermeye kadar her aşamada aktif rol alan katılımcılar, üretim sürecinin parçası olmanın verdiği özgüvenle hareket ettiler. Akademik kadronun desteğiyle profesyonel mutfak atmosferini soluyan bireyler, yeteneklerini sergileyerek unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

El emeği lezzetlerin müzik ve dansla taçlandığı anlar

Teorik bilgilerin pratiğe dönüştüğü atölye sonunda, fırından çıkan mis kokulu kek ve kurabiyeler büyük bir gururla paylaşıldı. Hazırladıkları lezzetleri hep birlikte tadan gençler, emeğin ve paylaşmanın tadına vardılar. Etkinliğin en renkli anları ise mutfak çalışmasının ardından yaşandı. Kendileri için oluşturulan platformda en sevdikleri şarkılar eşliğinde dans eden down sendromlu bireyler, günün yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attılar. Bu kutlama, üretimin sadece fiziksel bir iş değil, aynı zamanda ruhu besleyen ve toplumsal neşeyi artıran bir eylem olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplumsal entegrasyon ve yaşam becerilerinin güçlendirilmesi

Etkinliğin önemine dair görüşlerini paylaşan Öğretim Görevlisi Melis Hıdır, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatın her alanında yer almasının kritik bir değer taşıdığını ifade etti. Günlük yaşam becerilerinin kazanılmasının down sendromlu bireylerin bağımsızlaşma süreçlerine katkı sağladığını belirten Hıdır, farklı disiplinlerin iş birliğiyle ortaya çıkan bu tablodan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Özel öğrencilerin üniversite ortamında bulunmasının hem kendileri hem de okulun diğer öğrencileri için öğretici bir deneyim olduğunu vurgulayan Hıdır, kapsayıcı bir toplum yapısı için bu tür projelerin sürekliliğinin altını çizdi.

Ailelerden yerel yönetime ve üniversiteye teşekkür mesajı

Atölyeye katılan gençlerin aileleri de bu anlamlı günün parçası olmaktan duydukları memnuniyeti paylaştılar. Katılımcılardan Emre’nin annesi Melek Doğantay, çocuklarının bu tarz sosyal aktivitelere büyük ihtiyaç duyduğunu ve kendilerini değerli hissetmelerinin paha biçilemez olduğunu belirtti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Prof. Dr. Derman Küçükaltan başta olmak üzere projenin mutfağındaki tüm isimlere şükranlarını sunan veliler, yerel yönetim ve üniversite iş birliğinin yarattığı bu pozitif etkinin diğer kurumlara da örnek teşkil etmesi temennisinde bulundular.