Son Mühür- İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, İngiltere’de avantajını koruyamadı.

Liverpool’un yüksek tempolu oyunu karşısında zorlanan temsilcimiz, savunmada verdiği açıklar sonrası farklı bir yenilgi aldı.

Noa Lang’ın talihsiz kazası maça damga vurdu

Mücadelenin en çok konuşulan anı, 76. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Noa Lang, kontrolünü kaybettiği topun ardından dengesini yitirerek saha kenarına yöneldi.

Parmağı reklam panosuna sıkıştı

Yaşanan pozisyonda talihsiz bir şekilde saha kenarındaki reklam panosuna temas eden Lang’ın parmağı sıkıştı.

Olay sonrası oyuncunun parmağında ciddi bir kesik oluştu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen Hollandalı futbolcu oyuna devam edemedi.

Yaklaşık 5 dakika süren tedavinin ardından sedyeyle kenara alınan Lang’ın yerine 80. dakikada Mauro Icardi dahil oldu.

Ameliyat edildi, durumu yakından takip ediliyor

Karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırılan Noa Lang’ın parmağından ameliyat edildiği öğrenildi. Kulüp yetkilileri, oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve tedavi sürecinin sürdüğünü açıkladı.

UEFA’dan dikkat çeken açıklama

Olayın ardından UEFA da konuyla ilgili inceleme başlattı. UEFA sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın başına gelen talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve benzer riskleri tespit etmek amacıyla gelecek tüm maçlarda LED ekranlar da dahil olmak üzere saha kenarındaki düzenlemeleri gözden geçirecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almasını isteyecektir. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz”

Liverpool da soruşturma başlattı

İngiliz ekibi Liverpool’un da yaşanan sakatlıkla ilgili iç soruşturma başlattığı bildirildi. Olayın stadyum güvenliği ve saha kenarı ekipmanları açısından detaylı şekilde inceleneceği ifade edildi.

Galatasaray’dan tazminat hamlesi

Galatasaray cephesi ise yaşanan gelişmeler sonrası hukuki süreci gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, Noa Lang’ın sakatlığı nedeniyle UEFA’ya tazminat davası açacaklarını duyurdu.