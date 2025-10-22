Süper Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan ancak milli aradan sonra Alanyaspor’a 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe’de Brezilyalı savunmacı Allan Godoi’den kötü haber geldi.

Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen Godoi’nin kas sakatlığı nedeniyle en az bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik heyet, savunmadaki bu eksikliği genç oyuncularla kapatmaya hazırlanıyor.

Ogün Bayrak’ın dönüşü uzadı

Geçen sezon da sakatlıklardan büyük sıkıntı yaşayan Göztepe’de sağ bek Ogün Bayrak hâlâ sahalara dönemedi.

Slovenya kampında omzundan sakatlanan ve ameliyat geçiren genç oyuncunun yaklaşık 4,5 aydır sahalardan uzak olduğu belirtildi. Sağlık ekibinden alınan bilgiye göre Ogün’ün dönüşü için en az bir aya daha ihtiyaç var.

Junior Olaitan sakat sakat milli takıma gitti

Göztepe’nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligdeki Eyüpspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemedi.

Milli arada Benin A Milli Takımı’na davet edilen Olaitan’ın sakat olmasına rağmen ülkesine gittiği iddia edildi. Alanyaspor maçında sonradan oyuna giren 23 yaşındaki futbolcunun sakatlığının nüksetmesinden endişe ediliyor.

Sabra Galatasaray maçına yetişemeyebilir

Ürdünlü genç forvet İbrahim Sabra da milli arada sakatlanan isimlerden biri oldu. Ürdün Milli Takımı’nın İstanbul’da Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor maçında kadroya giremedi.

Sabra’nın tedavisinin sürdüğü, pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Teknik ekip kadro planlamasında zorlanıyor

Sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov’un kadro planlamasında sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

Göztepe, savunma ve hücum hattında yaşanan bu eksiklikleri genç oyuncularla doldurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak Galatasaray deplasmanında puan hedefliyor, ancak eksik kadro nedeniyle maç öncesi tablo endişe yaratıyor.