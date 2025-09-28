Tralleis’ten Afrodisias’a, Nysa’dan Milet’e kadar pek çok antik kente ev sahipliği yapan Aydın, festival için hazırlıklara başladı. Karar kentte sevinç ve heyecanla karşılanırken, etkinliğin şehre binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi çekerek ekonomiye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

“Aydın dört bir yanı etkinliklerle canlanacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamalarıyla duyurulan kararın ardından yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılında yeni durağının Aydın olacağını büyük bir gurur ve heyecanla paylaşıyoruz. Efeler diyarı Aydın, antik kentleri, bereketli toprakları, eşsiz gastronomisi ve zengin kültür mirasıyla bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2026’da şehrimizin dört bir yanı konserler, sergiler, atölyeler ve birbirinden renkli etkinliklerle canlanacak.”

Festival kapsamında Aydın’ın tarihi dokusu, kültürel mirası ve gastronomisi öne çıkarılırken, organizasyonun hem şehrin tanıtımına hem de ülke turizmine katkı sağlayacağı ifade edildi.