Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de, akşam saatlerinde bir iş yeri önünde gerçekleşen silahlı saldırı, bölgede infiale yol açtı. Şiar Baran İlkel (46), kendi mobilya dükkanının önünde kimliği henüz tam olarak belirlenemeyen üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Mobilya dükkanı önünde kanlı pusu

Korku dolu olay, akşam saat 22.30 sularında, Didim’in Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya dükkanının önünde meydana geldi. İş yerinin önünde bulunduğu sırada üç kişinin hedefi olan Şiar Baran İlkel, saldırganların ateş açması sonucu bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların hızla durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralı İlkel’i derhal Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İlkel’in burada yapılan ilk tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle daha kapsamlı bir tedavi için Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair kesin bilgi beklenirken, bacağından yaralanan İlkel’in tedavisi sürüyor.

Polis hızla harekete geçti

Silahlı saldırının hemen ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı ve şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir operasyon yürüttü. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kimlikleri hızla tespit edilen üç şüpheliden ikisi, C.Ö. ve A.Ö., kısa süren takip sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Ancak, saldırıda yer aldığı belirlenen üçüncü şüpheliyi yakalama çalışmaları halen devam ediyor. Polis ekipleri, kaçan şahsın izini sürmek amacıyla bölgedeki güvenlik birimlerini teyakkuza geçirmiş durumda. Olayın nedeni ve arka planındaki olası anlaşmazlıklar üzerinde duran polis, saldırının planlı olup olmadığını da araştırıyor.