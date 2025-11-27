Son Mühür- MGM’nin internet sitesinde paylaşılan tahmin haritasına göre 30 Kasım Pazar günü, Edirne dışında tüm yurtta yağmur bekleniyor. 80 il için yağış uyarısı yapılan raporda, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.

Pazartesi kar uyarısı

1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle birlikte 13 ilde hafif kar yağışı görülebileceği belirtildi. MGM’ye göre kar yağışı beklenen iller şöyle:

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan

Bayburt

“Bu kış daha sert geçebilir”

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, mevcut tahmin verilerine bakıldığında bu kış mevsiminin son yılların en yağışlı dönemi olabileceği aktarılıyor. Özellikle 20 Aralık itibarıyla İstanbul dahil birçok büyükşehirde kar örtüsünün etkili olması bekleniyor.