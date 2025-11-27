Son Mühür- ESK, et piyasasında son günlerde görülen fiyat hareketliliğine yönelik bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduklarını belirtti. Kurum, spekülatif fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini ve tüm yetkiler çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Ramazan dönemi için operasyonel hazırlıklar tamamlandı

Açıklamada, yıl sonu ile Ramazan ayı öncesi ve Ramazan sürecini kapsayan tüm tedarik planlamalarının tamamlandığı vurgulandı. Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonel hazırlıkların eksiksiz şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Karkas et dağıtımı çeşitli kanallara sürüyor

ESK, temin edilen karkas etlerin farklı satış ve üretim noktalarına ulaştırılmaya devam ettiğini açıkladı. Bu kapsamda ürünlerin;

ESK marketlerine,

PERDER üyesi marketlere,

Tarım Kredi Kooperatif marketlerine,

Yemek üretim firmalarına,

Et sanayicilerine

düzenli olarak sevk edildiği ifade edildi.

Piyasa istikrarının korunması hedefleniyor

Kurum, üreticiden tüketiciye tüm paydaşların mağduriyet yaşamaması adına regülasyon çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Et piyasasında istikrarın korunmasının temel amaç olduğu vurgulandı.

ESK’den mesaj

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle son bulurken, sürecin yakından izlendiği ve tedbirlerin etkin şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.