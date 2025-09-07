İki takımın da ilk maçlarını kazanarak grup liderliği için kapışacağı kritik mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Maç Öncesi Gruptaki Son Durum

E Grubu'ndaki ilk maçlarında hem Türkiye hem de İspanya galibiyetle ayrıldı. A Milli Takımımız deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup ederken, İspanya ise Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yenerek grubun zirvesine yerleşti. İkinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Eksikler ve Muhtemel 11'ler

Milli takımda, Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya'da ise sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Gavi ve Yeremy Pino mücadelede yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal