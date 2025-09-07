Tarık Almış Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva, Manisa halkının yoğun ilgisiyle adeta bir voleybol şölenine dönüştü. Organizasyon, kulübün unutulmaz başkanlarından Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlendi.

İzmir takımları parkede

Turnuvaya ev sahibi Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı ile birlikte Altınordu, Merinos Voleybol ve İnfo Yatırım Karşıyaka katıldı. Takımlar yeni sezon öncesinde kadrolarını test etme ve eksiklerini görme fırsatı buldu.

Karşıyaka, yeni sezonda Sultanlar Ligi’ni hedeflediğini gösterdi.

Altınordu ise 1. Lig’de kalıcı olmak için hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa’dan namağlup şampiyonluk

Turnuvanın son gününde Karşıyaka ile karşılaşan Manisa BBSK, rakibine set şansı tanımadı. 3-0’lık net galibiyetle sahadan ayrılan yeşil-beyazlı ekip, turnuvayı lider ve namağlup olarak tamamladı.

Kupayı müzesine götüren Manisa temsilcisi, yeni sezon öncesi taraftarına büyük umut verdi.

Duygusal ödül töreni

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde duygusal anlar yaşandı. Merhum başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, sporculara ödüllerini takdim etti. Tribünlerde ise hem vefa hem de coşku bir arada yaşandı.

“Zirve için sahadayız”

Turnuva boyunca hem hücumdaki çeşitliliği hem de savunmadaki direnciyle dikkat çeken Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig sezonu için hazır bir görüntü verdi. Teknik heyet, organizasyonun kendileri için büyük bir hazırlık süreci olduğunu vurgularken, hedeflerinin ligde zirve mücadelesi vermek olduğunu açıkladı.