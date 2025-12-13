Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı öncesinde açıkladığı kamp kadrosunda Rafa Silva'nın yer almaması öne çıktı. Tecrübeli oyuncu, kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta takımla antrenmanlara başlayan Silva, Gaziantep FK maçının kadrosunda da bulunmamıştı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor derbisi için kamp kadrosu açıklandı. Rafa Silva kafileye dahil edilmedi. Ayrıca Svensson, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu da kritik maçın kadrosunda bulunmuyor.