Global Firepower, analizinde savunma bütçesi, aktif personel sayısı, kara ve hava kuvvetleri kapasitesi, lojistik imkânlar ile teknolojik donanım gibi onlarca farklı veriyi "PwrIndx" adını verdiği güç endeksiyle puanlıyor. Daha düşük puan daha güçlü orduya işaret eden bu sistemde, NATO üyelerinin içinde sıralama da ayrıca belirleniyor.

Türkiye NATO'da kaçıncı sırada?

Türk Silahlı Kuvvetleri, 0.1975'lik PwrIndx skoru ile küresel genel sıralamada 9. konuma yerleşti. NATO özelinde değerlendirildiğinde ise Türkiye, ittifakın 4. en güçlü ordusu olarak öne çıktı. Bu sıralamada Türkiye'nin önünde yalnızca ABD, Fransa ve Birleşik Krallık yer aldı; İtalya, Almanya, Polonya ve İspanya gibi büyük Avrupa güçleri geride kaldı.

TSK'nın bu konumu; güçlü kara birlikleri, stratejik coğrafi konumu ve son yıllarda hız kazanan yerli savunma sanayiinden aldığı destekle şekilleniyor. KAAN Milli Muharip Uçağı, TCG Anadolu ve KIZILELMA gibi yerli projeler, Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını giderek artırıyor.

NATO'nun en güçlü 20 ordusu

Global Firepower 2026 verilerine göre NATO içindeki sıralama şu şekilde:

ABD Fransa Birleşik Krallık Türkiye İtalya Almanya İspanya Polonya İsveç Kanada Yunanistan Hollanda Portekiz Norveç Danimarka Finlandiya Romanya Çekya Macaristan Belçika

Küresel güç dengesi değişiyor mu?

Global Firepower'ın dünya geneli sıralamasında zirve üçlüsü değişmedi; ABD, Rusya ve Çin ilk sıraları paylaşmaya devam ediyor. Fransa ve Japonya yükseliş kaydederken Birleşik Krallık gerileme eğiliminde. Türkiye, İtalya ve Almanya gibi köklü Avrupa ordularının önünde yer alarak ittifak içindeki kritik konumunu 2026'da da pekiştirdi.