Aslında Serhat Teoman, sektörde yıllardır tanınan bir isim. Kuzey Güney, Menajerimi Ara, Anne ve Kızım gibi reyting rekortmeni yapımlarda izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, güçlü sahne birikimi ve çok yönlü oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Peki Serhat Teoman kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilen tüm detaylar.

Serhat Teoman kimdir, nereli?

Serhat Teoman, 4 Haziran 1983 tarihinde doğdu. Aslen İzmirli bir aileden gelen oyuncu, babasının astsubay olması nedeniyle Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul yıllarını tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İzmir'e döndü. Lise eğitimini Buca Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde tamamlayan Teoman, ardından mesleğini tamamen değiştirerek sahne sanatlarına yöneldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Teoman, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 2026 itibarıyla 42 yaşındadır.

Oyunculuk kariyeri nasıl başladı?

Serhat Teoman, üniversite yıllarında yönetmen Sadullah Çelen ile tanışması sayesinde oyunculuk dünyasına adım attı. İlk televizyon deneyimini 2003'te ATV'de yayınlanan "Kurşun Yarası" dizisinde edindi. Ardından sektörde hızla yükselen Teoman, "Yalancı Yarim", "Gece Gündüz", "Uygun Adım Aşk" ve "Gün Akşam Oldu" gibi yapımlarla ekranlarda süreklilik sağladı. Asıl büyük çıkışını ise 2012-2013 sezonunda yayınlanan "Kuzey Güney" dizisinde Burak Çatalcalı karakteriyle yaptı. Kanal D'nin reyting rekorları kıran bu yapımında sergilediği performans, onu Türk televizyon seyircisinin aklına kazıdı.

Hangi dizilerde oynadı?

Kuzey Güney'in ardından Teoman'ın kariyeri ivme kazandı. "Bugünün Saraylısı", "Acil Aşk Aranıyor", "Anne" ve "Kızım" dizilerinde sırasıyla farklı karakterlere hayat verdi. 2020-2021 sezonunda Star TV'de yayınlanan "Menajerimi Ara"'da Serkan Tahtacı rolüyle izleyiciyle buluştu. 2022'de ise "Oğlum" dizisinde Sedat Komiser karakterini canlandırdı. En güncel projesi olan **"Veliaht"**ta Faroz adlı gizemli karaktere can veren Teoman, seyirci tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Tiyatro çalışmaları ve özel hayatı

Sahne sanatlarına duyduğu tutkuyu hiçbir zaman arka plana atmayan Serhat Teoman, televizyon kariyerinin yanı sıra tiyatroya da büyük önem verdi. Arkadaşları Buğra Gülsoy, Fatih Sönmez ve Emre Erkan ile birlikte Tiyatro Kutu'yu kurdu; bu yapı kapandıktan sonra Emre Erkan ile GET Yapım'ı hayata geçirerek tiyatro ve sinema çalışmalarını sürdürmeye devam etti. "Antigone", "Dorian Gray" ve "Pragma" gibi tiyatro oyunlarında sahne alan oyuncu, 2016 yılında "Mahalle" adlı sinema filminde hem senaryo yazarlığını hem oyunculuğu üstlendi. Özel hayatını büyük ölçüde kamuoyundan uzak tutan Teoman'ın, oyuncu Leyla Feray ile uzun süreli bir birlikteliği olduğu biliniyor.