Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mülk sahiplerinin işlemlerini pratik biçimde tamamlayabilmesi için Hazır Beyan Sistemi'ni hayata geçirdi. Bu dijital platform sayesinde vergi dairesine gitmeden, birkaç tıkla beyanname vermek mümkün.

Son tarih olan 31 Mart 2026'yı kaçıran mükellefler yalnızca gecikme faizi ve cezayla karşılaşmakla kalmıyor; aynı zamanda mesken kira gelirlerine tanınan 47.000 TL'lik istisna hakkını da kaybediyor. Bu nedenle uzmanlar beyan işlemlerinin son güne bırakılmamasını özellikle vurguluyor.

Hazır beyan sistemi nedir?

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin Gelir Vergisi Beyannamesi'nin GİB tarafından önceden hazırlanıp mükelleflerin onayına sunulduğu dijital bir platformdur. Mükellefler, sisteme girerek bilgilerini kontrol edip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra beyanı elektronik ortamda onaylıyor; onay anından itibaren beyanname verilmiş sayılıyor.

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamıyor.

Kimler beyanname vermek zorunda?

2025 yılında elde edilen kira gelirlerinde sınırlar şu şekilde belirlendi:

Konut kira geliri: 47.000 TL'nin üzerinde gelir elde edenler beyanname verecek. Bu tutarın altında kalanlar için herhangi bir yükümlülük doğmuyor.

47.000 TL'nin üzerinde gelir elde edenler beyanname verecek. Bu tutarın altında kalanlar için herhangi bir yükümlülük doğmuyor. İş yeri kira geliri (stopajlı): Brüt 330.000 TL sınırı aşılırsa beyanname zorunlu.

Brüt 330.000 TL sınırı aşılırsa beyanname zorunlu. İş yeri kira geliri (stopajsız / basit usul kiracı): 18.000 TL üzerindeki gelirler beyan edilecek.

Aile bireylerinin her biri, sahip oldukları taşınmazlardan elde ettikleri kira gelirini ayrı ayrı beyan etmeli. Bir mülke birden fazla kişi ortaksa her ortak yalnızca kendi hissesine düşen geliri bildiriyor.

Kira beyannamesi nasıl ve nereden verilir?

Beyanname üç farklı kanaldan iletilebiliyor. hazirbeyan.gib.gov.tr adresi veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak sistem hazır taslağı sunuyor. GİB Mobil uygulaması da aynı işlevi görüyor. Tercih edenlerin doğrudan vergi dairesine başvurması da mümkün.

Gider yöntemi seçimi ve ödeme takvimi

Beyannamede iki gider yöntemi arasından tercih yapılabiliyor. Götürü gider yönteminde istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i otomatik olarak gider sayılıyor; herhangi bir belge ibrazına gerek yok. Gerçek gider yönteminde ise onarım, sigorta, asansör bakımı gibi faturalı harcamalar gelirden düşülebiliyor; ancak bu belgeler 5 yıl süreyle saklanmak zorunda.

Tahakkuk eden vergi iki eşit taksitle ödenebiliyor: Birinci taksit ve damga vergisi 31 Mart 2026, ikinci taksit ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yatırılacak. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar, banka havalesi, PTT şubeleri ve vergi dairesi vezneleri aracılığıyla yapılabiliyor.